ضمن برنامج تشجير المناطق الأكثر تلوثا.. البيئة تبدأ تشجير منطقة شق الثعبان.. صور

كتبت منال العيسوى

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البدء بأعمال تشجير الكيلو الأول بمنطقة شق الثعبان بمحافظة القاهرة، وذلك ضمن خطة الوزارة السنوية لتشجير المناطق الأكثر تلوثا، وفى إطار جهود الوزارة لتحسين نوعية الهواء والاهتمام بالمناطق الأكثر تعرضا للصناعات الملوثة من خلال تشجير عدد من الشوارع والميادين بتلك المناطق، حيث يتم اختيار أنواع الأشجار الملائمة لكل منطقة والتى تتميز بسرعة النمو والقدرة على تحمل الملوثات.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يهدف إلى زراعة 4400 شجرة بمنطقة شق الثعبان ، والذى سيسهم بدوره فى امتصاص 7 طن يومياً من ثاني اكسيد الكربون ، وبمعدل 2.7 مليون طن سنويا وجارى استكمال الاعمال بالمنطقة خلال الفترة القادمة.

وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أن هذه الجهود بالإضافة إلى المبادرات الخاصة بالتشجير كالمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" ، والتى شاركت الوزارة فى العام الأول منها بزراعة حوالى 1,3 مليون شجرة فى أغلب محافظات الجمهورية، ومبادرة "حياة كريمة" بمرحلتيها والتى ساهمت الوزارة فيها بزراعة حوالى 500 ألف شجرة ، كل هذه الجهود تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، مؤكدة حرص الوزارة على مشاركة كافة فئات المجتمع في مثل تلك المبادرات وخاصة أطفال المدارس وشباب الجامعات، والكنائس والمساجد على مستوى الجمهورية، وتربية النشء على حب الزراعة والاعتناء بها كجزء مهم لتنمية الوعى البيئي.