ضبط 5000 عبوة مخبوزات منتهية الصلاحية في طنطا

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 5 آلاف عبوة مخبوزات باتيه منتهية الصلاحية داخل مخزن تابع لشركة مواد غذائية بمدينة طنطا قبل إعاده تدويره وبيعه للجمهور.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتشديد الرقابة على الأسواق العامة، وتم شن حمله حملة مكبرة استهدفت مخزن تابع لشركة مواد غذائية بمدينة طنطا، وتم 5 آلاف عبوة باتيه طعوم مختلفه جميعها منتهيه الصلاحيه وفقا لتواريخ الانتاج بقصد اعاده تدويرها وبيعها مرة أخرى، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.