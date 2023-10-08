اليوم السابع
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الأحد، 08 أكتوبر 2023 08:57 م
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لسرقة إيصالات أمانة..

ضبط متهم بقتل موظف على المعاش بالمنوفية

الأحد، 08 أكتوبر 2023 07:31 م
ضبط متهم بقتل موظف على المعاش بالمنوفية حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسني

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كشفت الأجهزة الأمنية ما تبلغ به مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة (مُدرس بالمعاش، له معلومات جنائية) داخل منزله الكائن بدائرة المركز.
 
بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) حيث قام بالدلوف إلى منزل المجنى عليه بقصد سرقة إيصال أمانة (خاص بالمتهم لصالح المجنى عليه)، وما أن استشعر به المجنى عليه قام المتهم بتسديد عدة طعنات له من سلاح أبيض (سكين) كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته وقام بسرقة (2 هاتف محمول خاصين بالمجنى عليه) ولاذ بالهرب دون الاستيلاء على إيصال الأمانة .
 
بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتصرفه فى الهاتفين بالبيع لمحل كائن بمحافظة القاهرة، كما تم ضبط (الهاتفين) بحوزة عامل بالمحل المشار إليه وقرر بشراء الهاتفين من المتهم المذكور.
 
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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