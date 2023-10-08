ضبط متهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية بدمياط

كتب أحمد حسني

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تبلغ به قسم شرطة ثان دمياط بمديرية أمن دمياط، من (مالك ثلاجة - مقيم بدائرة القسم ) باكتشافه سرقة (مبلغ مالى - مشغولات ذهبية) من الشقة محل سكنة الكائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (تاجر مواد بناء وشقيقه "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة وأنهما مستأجران لشقة بذات العقار محل السرقة وعلمهما أن المجنى عليه يحتفظ بمبالغ مالية وبعض المشغولات الذهبية داخل شقته واستغلا عدم تواجده وأسرته بالشقة وقاما بالدلوف إليها والاستيلاء على المسروقات، وأرشدا عن (المشغولات الذهبية - جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية.