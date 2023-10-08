أحمد علوى

أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن الناتو لن يشن تحت أي ظرف من الظروف عملية برية في أوكرانيا ضد روسيا.

وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Gegenpol" على موقع "يوتيوب": "النقطة المهمة ليست فقط أن الحلف لن يكون قادرًا على تشكيل مجموعة قوية بما فيه الكفاية من حيث العدد، ولكن أيضًا أن جنود الناتو ببساطة ليسوا مستعدين لحرب حقيقية ضد روسيا".

وأشار ريتر إلى أنه لا توجد دولة واحدة في الناتو مستعدة لتقديم مثل هذه التضحية.

وقال: "ليست هناك أدنى فرصة لأن ترسل دولة واحدة على الأقل من أعضاء الناتو قوات إلى أوكرانيا، ومن غير الممكن أن يحدث هذا".

وفي وقت سابق، ادعى عميل وكالة المخابرات المركزية السابق، راي ماكغفرن، أن الناتو قد يرسل قوات إلى أوكرانيا بسبب سلسلة من الإخفاقات للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.

وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".