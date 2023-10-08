صحة الدقهلية: توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية 2023 / 2024 بمكاتب الصحة

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن توافر لقاح للمواطنين والمسافرين vaxigrip رباعي التكافؤ بمكاتب الصحة المنتشرة في المحافظة بسعر 50 جنيها بالإضافة للمصاريف الإدارية.

وقد وضعت مديرية الصحة بعض التعليمات لصرف اللقاح:

- يؤجل تطعيم الأشخاص المصابون بحمي شديدة

- يمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للاصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات الطعم (البيض - فورمالدهيد - نيوميسين - اكتوكسينول_9 )

- في حالة تطعيم السيدات الحوامل يرجع للطبيب المعالج

- التطعيم يبدأ من سن 6 شهور فأكثر جرعة كاملة من اللقاح

- الاطفال اقل من 9 سنوات الذين لم يتلقوا اي جرعات من لقاح الانفلونزا الموسمية بسنوات سابقة فإنه يتم اعطائهم جرعتين كاملتين يفصل بينهم مده لا تقل عن 4 اسابيع

- مكان التطعيم بالنسبة للأطفال الرضع في العضلة الامامية للفخذ وبالنسبة للكبار العضلة الدالة بالذراع أو تحت الجلد

- لا يتم اعطاء لقاح الانفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ في الوريد تحت اي ظرف.