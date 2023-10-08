صحة الإسكندرية تنظم قوافل طبية مجانية فى قرى "حياة كريمة" ببرج العرب

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية بقرية ة"أبو صير"، والتى تم إقامتها على مدار يومين، بوحدة طب أسرة أبو صير بمنطقة برج العرب بالإسكندرية والتى تبعد 15 كم عن أقرب مستشفى، وهى مستشفي برج العرب المركزي.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة "،وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة ضمت 9 تخصصات طبية (الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والعظام وتنظيم الأسرة والأسنان و الرمد و الجلدية ) وشارك فيها 51عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت وكيل الوزارة، إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 674 مريضا من أهالي من المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 190 حالة إلى العيادات التخصصية و المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 66 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 50 تحليلاً بمعمل الطفيليات و 5 أشعة سينية و 9 بالموجات الصوتية علاوة على فحص 83 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 534 مواطنا من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.