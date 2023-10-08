اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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شركات طيران دولية تلغى رحلاتها إلى تل أبيب بسبب الأوضاع فى إسرائيل

الأحد، 08 أكتوبر 2023 11:17 ص
شركات طيران دولية تلغى رحلاتها إلى تل أبيب بسبب الأوضاع فى إسرائيل مطار بن جوريون - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت العديد من شركات الطيران الدولية إلغاء عشرات الرحلات إلى إسرائيل، في أعقاب الأوضاع في البلاد.

وذكرت شركة الطيران الإسبانية "إيبيريا"- حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم- أن شركة "إيبيريا إكسبرس" التابعة لها ألغت رحلاتها من وإلى تل أبيب "بسبب الوضع في إسرائيل".

وأضافت القناة أن شركة الطيران الإيطالية "آي تي إيه" ألغت رحلاتها القادمة والمتجهة إلى تل أبيب حتى صباح اليوم، وذلك "لحماية سلامة الركاب والطاقم".. مشيرة إلى أن شركة الطيران البولندية "إل أو تي" ألغت رحلاتها التي تربط العاصمة البولندية بتل أبيب بسبب الوضع في إسرائيل ولم تقدم معلومات عن الأيام المقبلة.

من جانبها.. ذكرت شركة الطيران السويسرية "سويس" أنها علقت رحلاتها إلى تل أبيب، اعتبارا من مساء أمس السبت، ولحين إشعار آخر.

بدورها.. أكدت شركة طيران إيجين اليونانية- على موقع التواصل الاجتماعي، (إكس- تويتر سابقا)- أنها علقت جميع رحلاتها من وإلى مطار تل أبيب "بن جوريون" لمدة 48 ساعة اعتبارا من أمس.

وكانت شركة الطيران الأوروبية العملاقة لوفتهانزا قد أعلنت، في وقت سابق، تقليص عدد رحلاتها إلى إسرائيل، كما ألغت شركة "ترانسافيا" التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية "كي إل إم" رحلة جوية من مطار باريس أورلي كان مقررا أن تصل بعد منتصف الليل أمس، إلى تل أبيب، وذلك حتى لا يقضي موظفوها الليلة في إسرائيل، وفق ما قال المتحدث.

 


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