رئيس هيئة الأركان اليمني يبحث مع المبعوث الأمريكي إحياء مسار السلام

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بحث رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة اليمني الفريق الركن صغير حمود بن عزيز السبت في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج، إحياء مسار السلام في ظل تعنت الحوثيين وإمعانها في تعميق المعاناة الإنسانية وتهديد إمدادات الطاقة العالمية.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي الانقلابية ورفضها لكل جهود الحل السياسي، والدور المطلوب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الجانب.

وشدد بن عزيز على أهمية دور المجتمع الدولي في ردع التهديدات الحوثية، مؤكداً دعم جهود المبعوث الأمريكي وكافة المساعي الحميدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجمهورية اليمنية، والولايات المتحدة الامريكية، مثمناً الموقف الأمريكي الداعم للشرعية الدستورية في مختلف المحافل الدولية، مثمنا التدخلات الإنسانية الأمريكية لتخفيف معاناة الشعب اليمني التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

بدوره، جدد المبعوث الأمريكي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مؤكداً أهمية التوصل إلى سلام شامل وعادل يلبي تطلعات جميع اليمنيين، مشيداً بالتعاطي الإيجابي من جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مع الجهود الرامية لتجديد الهدنة، وإحياء مسار السلام في اليمن.