حياة كريمة بالأقصر.. دعم الأسر المستحقة وسيارة المركز التكنولوجى تقدم خدماتها

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وبإشراف اللواء مهندس محمد يحي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

ومن جانبه يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه تم توزيع السلات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا من المستفيدين من تكافل وكرامة بشؤون النمسا والقرايا، حيث قام ياسر حلمي عباس رئيس القرية على مدار الأيام الماضية، بالمشاركة في توزيع السلة الغذائية على الأسر، بحضور محمد محمود رئيس قسم الضمان بإدارة التضامن الإجتماعي بإسنا، وسامية محمد مجلي رئيسة وحدة التضامن الإجتماعي بالنمسا، وحسين أحمد حسن رئيس وحدة التضامن الإجتماعي بالقرايا، والشيخ محمود أحمد حسين ممثل من الأوقاف.

كما وفرت الوحدة المحلية بالنمسا سيارة المركز التكنولوجي المتنقل أمام الوحدة المحلية بالنمسا، وذلك لتقديم العديد من الخدمات، ومنها خدمات البناء، وشهادة صلاحية الموقع، وطلب إنشاء مبنى، وطلب إزالة مباني آيلة للسقوط، وطلب هدم، وخدمات إشغالات، وخدمات إعلانات، وخدمات أخرى تقدم عن طريق الوحدات المحلية، للوصول إلى جميع المواطنين وخاصة السيدات وكبار السن والأشخاص ذوي الهمم.



السلات الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجا بقري النمسا والقرايا



توزيع السلات الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجا بقرى حياة كريمة



سيارة المركز التكنولوجى تقدم خدماتها بقرية النمسا



فعاليات توزيع السلات الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجا بالقري







