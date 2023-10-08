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جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس ووقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:38 ص
جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس ووقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
أ ش أ

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش" إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وشدد على وجوب احترام المدنيين وحمايتهم وفقا للقانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات.


وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال جوتيريش ـ في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك - إن العنف لا يمكن أن يوفر حلا للصراع، وأن المفاوضات التي تؤدي إلى حل الدولتين وحدها الكفيلة بتحقيق السلام .. داعيا إلى بذل كافة الجهود الدبلوماسية لتجنب اندلاع حرب أوسع نطاقا.


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