جوتيريش: السلام فى الشرق الأوسط غير ممكن دون مفاوضات تؤدى إلى حل الدولتين

وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه لا يمكن تحقيق السلام فى الشرق الأوسط، إلا من خلال مفاوضات تؤدى إلى حل الدولتين.

ودعا جوتيريش - حسب موقع الأمم المتحدة اليوم - إلى بذل جهود دبلوماسية فى الشرق الأوسط لوقف التصعيد، مؤكدا أنه "يجب احترام المدنيين وحمايتهم وفقا للقانون الإنسانى الدولى فى جميع الأوقات".

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة منذ ساعات الصباح إلى 232 شهيدًا، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" عن مصادر فى مُستشفيات القطاع القول إن هناك نحو 1700 مصاب، جروح بعضهم خطيرة، وهو ما يرجع ارتفاع محصلة الشهداء. ولم تذكر الوكالة مزيدًا من التفاصيل.

كان الطيران الحربى الإسرائيلى قصف فى وقت سابق الليلة برجين شاهقين فى قطاع غزة، ما أدى إلى انهيارهما تماما، وردت حركة "حماس" بإمطار "تل أبيب" ومُحطيها بوابل من الصواريخ.