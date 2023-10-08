جنايات جنوب سيناء تعاقب تاجر مخدرات بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه

جنوب سيناء - فايزة مرسال

عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء فى جلستها اليوم الأحد، تاجر مخدرات يدعى "ياسر م. ط"، 35سنة، بالحبس 3سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة رأس سدر.

تعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات الى المقدم مهند السنطاوى، رئيس مباحث راس سدر، من مصادرة السرية تفيد قيام عاطل باعادة مزاولة نشاطة الاجرامى فى المواد المخدرة، والنبتات المخدرة، وترويجها على عملائة بالاحياء الشعبية والقرى السياحة والطرق السريعة، ويتخذ من منطقة أبو رزق مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبالكشف عن صحيفة سوابقة تبين أنه مسجل اتجار فى المواد المخدرة، وسرقات بشمال سيناء.

وبعرض المعلومات على اللواء عصام غانم مدير المباحث الجنائية، شدد على سرعة ضبط المتهم قبل ترويجية المواد المخدرة، وتم صدور اذن النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيش مسكنه ومايحوزة من مواد مخدرة.

تم إعداد عدة اكمنه لضبط المتهم وتمكن النقيب أحمد رأفت معاون المباحث والقوة المرافقة له من ضبط المتهم أثناء انتظارة لاحد عملائه، وفى يدة كيس بلاستيك أسود اللون، وبفحصه تبين بداخله 8 طرب حشيش، وتليفون محمول ومبلغ 2110 جنيهات.

وبسؤاله عما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنه كان يناظر أحد غملائة لتسلسمة المواد المحدرة، والمبلغ المضبوط من حصيلة البيع، والمحمولة لتسهيل الاتصال بالعملاء.

تم تحرير محضر برقم 1072جنايات راس سدر، وبعرض المتهم على النيابة والمضبوطات، قرر مدير نيابة راس سدر، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد فى الموعد القانونى.

وتم عرض القضية على المستشار عمر شاهين المحامى العام لجنوب سيناء تم إحالتها إلى محكمة الجنايات ، قيدت القضية برقم 679 لسنة 2023 كلى جنوب سيناء.

وتحدد لها جلسة اليوم للنطق بالحكم، وبعد سماع هيئة المحكمة مرافعة محامى المتهم، اصدرت حكمها المتقدم بالحبس 3سنوات وغرامة 50الف جنية والمصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن منيع رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعماد الدين حمدى عبدالعزيز، وأيمن صلاح غباشى، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق.