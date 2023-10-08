جامعة سوهاج تستضيف اللواء سمير فرج لإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور حسان النعمان رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الندوة التثقيفية التى نظمتها إحتفالاََ باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتى حاضر بها اللواء أركان حرب سمير فرج المفكر والخبير الاستراتيجي، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ووكلائهم، ونخبة من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وممثلي الأوقاف والكنيسة، ووكلاء الوزارات، وعدد من قيادات المجتمع المدني.

وقد لأستهل الدكتور حسان النعمان كلمته، بتهنئة الشعب المصري والقيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة مرور 50 عاماََ عن ذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، موجهاً التحية والشكر لضيف الجامعة الكريم اللواء سمير فرج على تلبيته الدعوة وتحمله مشاق السفر، لمشاركة الجامعة إحتفالاتها بتلك الذكرى الخالدة، والتى تعد أسطورة تاريخية تدرس للعالم كله كيف استطاع الجيش المصري تخطي حاجز العدو الإسرائيلي وتحقيق الانتصار العظيم، مؤكداً على أن السادس من أكتوبر سيظل ذكري البطولات والأمجاد، وعنواناََ يبرهن على بسالة وإخلاص المصريين جيشاََ وشعباََ، وملحمة متكاملة صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية لاستعادة أراضي الوطن الغالية.

وخلال الندوة، أعرب اللواء سمير فرج عن سعادته بالتواجد فى رحاب الجامعة فى أولى جولاته بالجامعات المصرية بعد تكليفه من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتنظيم سلسلة من الندوات التثقيفية لطلاب الجامعات عن حرب أكتوبر المجيدة، متحدثاََ عن تاريخ مصر الزاخر بالأحداث الجليلة وأهمها انتصارات أكتوبر العظيمة، التى استرددنا بها أغلى قطعة على أرض سيناء الحبيبة وهى أرض الفيروز، مؤكداً على أهمية الندوات التثقيفية عن حرب أكتوبر، والتى تساهم فى رفع الوعي المصري، وبث روح الانتماء والتضحية لدي الجيل الجديد، ليستمعوا إلى القصص البطولية لجنودنا البواسل، وتاريخ القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداءََ للوطن، دفاعاََ عن حريته واستقلال وتطهير أراضيه.

وألقى اللواء سمير فرج، محاضرة بعنوان " 50 عام على حرب أكتوبر 1973"، حيث روي ما عاشه الشعب المصري خلال الفترة من نكسة 1967 إلى نصر 1973، ليتولد النصر من أعقاب الألم والهزيمة، موضحاً أن مصر شهدت قفزة استثنائية غيرت مجري تاريخ الشرق الأوسط بأسره، متحدثاََ عن التخطيط المحنك للعبور واستراتيجيات الهجوم العسكري، وتسلسل الأحداث التى عاشها أبطال الجيش المصري خلال 6 ساعات مثلت خلاصة أحداث 6 سنوات كاملة من الكفاح والصمود، والتى انتهت بالعبور العظيم وتحطيم الخط الدفاعي الأول للجيش الإسرائيلي، الذى عرف بساتر بارليف الرملي المنيع، حيث انتصرت إرادة شعب لا يعرف اليأس أو المستحيل، وتحولت حرب أكتوبر من نطاق النصر إلى نطاق الإعجاز، موجهاً تحية اعتزار وإجلال لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءََا لتراب الوطن الغالي.

وفى ختام الندوة، كرم الدكتور حسان النعماني اللواء سمير فرج مقدماً له درع اليوبيل الذهبي تقديراً لمجهوداته العظيمة، كما كرم رئيس الجامعة قدامي المحاربين من أبناء المحافظة الذين شاركوا فى حرب أكتوبر 1973، إلى جانب ذلك تم تكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى فى سباق المارثون الرياضي المقام ضمن فعاليات الاحتفال بذكري انتصار أكتوبر العظيم.



السلام الجمهورى



اللواء سمير فرج بالندوة فى جامعة سوهاج



حضور ندوة اليوم



رئيس الجامعة يلقى كلمته



طالبة بالثانوى تلقى قصيدة عن أكتوبر



طلاب جامعة سوهاج



عمداء الكليات بالندوة



فيلم تسجيلى عن اكتوبر



مشاركين بالندوة