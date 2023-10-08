تفاصيل إصدار وزارة العمل شهادة أمان جديدة للتأمين على العمالة غير المنتظمة

كتبت آية دعبس

تعد وزارة العمل، لإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن منظومة دعم العمالة غير المنتظمة، والتى يولى الرئيس اهتماما واسعا بها:

1- الشهادة الأولى من أمان تم إطلاقها خلال عام 2017.

2- تم استخراج حوالى 48 ألفا و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة مالية بلغت 24 مليونا و444 ألفا و500 جنيه، خلال 7 سنوات.

3- جار العمل فى الوقت الحالى على إعداد شهادة أمان جديدة.

4- أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين فى قاعدة بيانات وزارة العمل ارتفعت لتصل إلى مليون و156 ألفا و562 عاملا غير منتظم، من بينهم 51 ألفا و383 عاملا فى مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة بحر البقر في بورسعيد.

5- تم حصر 22 ألف صياد في خمس محافظات مختلفة، واستخراج 22 ألف بوليصة تأمين لهم بقيمة مليون وثلاثـمائة وعشرين ألف جنيه.

6- وزارة العمل لديها خطة لتسجيل 2.5 مليون عامل غير منتظم بقاعدة البيانات بنهاية العام الجارى.

كما تعمل وزارة العمل على الانتهاء من مواد قانون إنشاء صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره، وصرف الإعانة العاجلة، حيث ستحدد اللائحة التنفيذية للقانون الفئات المستحقة لتلك الإعانة، ومن المقرر أن يتيح الصندوق امتيازات كبيرة لتلك الفئة من العمالة لم تكن موجودة من قبل، حيث سيستطيع أى عامل غير منتظم فى أى قطاعات أو مجالات بتسجيل نفسه ودفع الاشتراك، بهدف التوسع فى أعداد العمالة غير المنتظمة والتوسع فى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، حيث كانت تشترط المنظومة القديمة تسجيل مقاول للعمالة غير المنتظمة العاملة معه لدفع حصة صاحب العمل فى التأمينات.