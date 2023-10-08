اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 أكتوبر 2023 04:00 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على مميزات أصناف القمح والمناطق المناسبة لزراعة كل نوع

الأحد، 08 أكتوبر 2023 03:00 ص
تعرف على مميزات أصناف القمح والمناطق المناسبة لزراعة كل نوع القمح
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه سيتم البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول باسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد اهم محاور الأمن الغذائي.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم مميزات أصناف القمح:
 
1- جيزة 171:
المميزات : واسع الأقلمة، مقاوم للصدأ وخاصة الصدأ الأصفر، وذو حبوب بيضاء، متوسط التبكير، ويتحمل الإجهاد الحراري. 
مناطق الزراعة: يجود في جميع مناطق الجمهورية، وحتى الوادي الجديد. 
 
2- سدس 14: 
المميزات: من الأصناف الحديثة عالية الإنتاجية، واسع الأقلمة ومقاوم للصدأ، تصل نسبة البروتين بالحبوب إلى  13%، غزير التفريع، يتحمل الحرارة العالية،
مناطق الزراعة: تجود زراعته في جميع محافظات الجمهورية.
 
3- مصر 3 و4: 
المميزات: مقاوم للصدأ، صنف غزير التفريع واسع الأقلمة، يتحمل الحرارة  العالية وذو حبوب بيضاء.
مناطق الزراعة: يُزرع في جميع محافظات الجمهورية.
 
4- ســخــا 95 و 96 : 
المميزات : صنف غزير التفريع، والأهم أنه مقاوم للصدأ، يتحمل الحرارة وملوحة التربة ومياه الري. 
مناطق الزراعة: يجود في جميع مناطق الجمهورية.
 
5- بني سويف 5 و 7 ( أصناف مكرونة )، تصلح للزراعة في الوجه القبلي لانها تحتاج الى جو جاف دافيء.

القمح

مميزات اصناف القمح

اصناف القمح

زراعة القمح



الموضوعات المتعلقة

البورصة المصرية للسلع تعقد غدا جلسة لتداول القمح

السبت، 07 أكتوبر 2023 12:11 م

وزير الزراعة: تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم المقبل

السبت، 07 أكتوبر 2023 11:27 ص

حكاية وطن.. زيادة السعة التخزينية للقمح فى الصوامع إلى 3.5 مليون طن

السبت، 30 سبتمبر 2023 01:30 م

ممدوح غراب: الشرقية الأولى فى توريد القمح بإجمالى 580 ألف طن

الأحد، 24 سبتمبر 2023 03:31 م

وزير التموين والسفير الإيطالى يفتتحان صومعة منيا القمح الحقلية.. صور

الأحد، 24 سبتمبر 2023 01:24 م

التموين: زيادة السعة التخزينية للقمح بالصوامع من 1.2 مليون طن لـ3.4 مليون

الأحد، 24 سبتمبر 2023 01:19 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة