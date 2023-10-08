تعرف على ما تقدمه إدارة خدمة المواطنين بمديرية الصحة فى كفر الشيخ

تعددت الإدارات التي تتلقى شكاوى من المواطنين، أو لتقديم خدمات للمواطنين بمحافظة كفر الشيخ، ومن بين تلك الإدارات إدارة خدمة المواطنين بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وتهدف إلى تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين والاستجابة لشكاواهم ومتابعتها وحلها بسرعة وفعالية.

قالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الإدارة تتلقى الشكاوى الواردة من المواطنين عبر عدة قنوات، أبرزها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والتي يمكن للمواطن تسجيل شكواه عليها عن طريق الاتصال بالرقم 16528 أو زيارة الموقع الإلكترونى.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، كما تتلقى الإدارة الشكاوى الواردة من ديوان وزارة الصحة بالقاهرة، والشكاوى الواردة من ديوان عام المحافظة، والشكاوى الواردة من مكتب السيد الدكتور وكيل الوزارة.

وتابعت: يتم فحص الشكاوى وتحويلها إلى المؤسسات الصحية المختصة، سواء كانت مستشفيات عامة ومركزية أو نوعية أو إدارات صحية، ومتابعة حل الشكاوى والرد على المواطنين بالإجراءات المتخذة والنتائج المحققة، وذلك عبر نفس قناة تلقي الشكوى، سواء كانت هاتفية أو إلكترونية، وتقديم التقارير الدورية عن أعداد وأنواع ومصادر وحالات الشكاوى، وتحليلها وتقييمها وإبراز نقاط الضعف والقوة في أداء المؤسسات الصحية.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، كما من مهامها تطبيق نظام الإرشادات داخل المؤسسات الصحية، وذلك بتعيين مسئول خدمة مواطنين في كل مستشفى أو إدارة صحية، يقوم بتثقيف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم داخل المنشأة، وكيفية تقديم شكاواهم ومتابعتها، والتأكد من رضاهم عن مستوى الخدمة.

وقالت وكيل الوزارة، كما يجري التعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم المساعدات للحالات الغير قادرة على تكاليف العلاج أو التي تحتاج إلى سماعات أو أطراف صناعية أو قوقعة، والمشاركة في المبادرات الرئاسية التي تطلقها الحكومة في مجال الصحة، مثل حملة 100 مليون صحة و فيروس سي وأزمة كورونا، وذلك بإقامة ندوات تثقيفية للمواطنين داخل المستشفيات والوحدات الصحية.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، أن الإدارة تقوم بعمل بحث ومرور ميداني للمستشفيات لقياس مستوى الخدمة المقدمة ومدى رضا متلقيها، مشيرة إلى أن إدارة خدمة المواطنين تسعى إلى تحقيق رؤية وزارة الصحة في تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية وتلبية احتياجات وتوقعات المواطنين، وذلك بالعمل الجاد والجهد المبذول والتعاون المستمر مع جميع الجهات المعنية.