تعرف على أهم توصيات وزارة الزراعة لمزارعى نخيل البلح

كتبت أسماء نصار

أصدرت له وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر أكتوبر.

وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية المعمل المركزى فى الآتى:

1- الاستمرار في جمع الثمار في المناطق الشمالية في الأصناف المبكرة.

2- الانتهاء من جمع الثمار في الوجه القبلي.

3- البدء في جمع ثمار الأصناف متوسطة النضج في المناطق الشمالية.

4- إضافة دفعة من السماد النيتروجيني والبوتاس بمعدل 250 جم سماد أزوتى و300 جم سماد بوتاسى لكل شجرة.

5- يجب أن يكون الري بعد التسميد مباشرة.