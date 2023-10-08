اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 أكتوبر 2023 11:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على أهم توصيات وزارة الزراعة لمزارعى نخيل البلح

الأحد، 08 أكتوبر 2023 11:30 ص
تعرف على أهم توصيات وزارة الزراعة لمزارعى نخيل البلح نخيل البلح
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت له وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر أكتوبر.
 
وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية المعمل المركزى فى الآتى:
 
1- الاستمرار في جمع الثمار في المناطق الشمالية في الأصناف المبكرة. 
 
2- الانتهاء من جمع الثمار في الوجه القبلي. 
 
3- البدء في جمع ثمار الأصناف متوسطة النضج في المناطق الشمالية. 
 
4- إضافة دفعة من السماد النيتروجيني والبوتاس بمعدل 250 جم سماد أزوتى و300 جم سماد بوتاسى لكل شجرة. 
 
5- يجب أن يكون الري بعد التسميد مباشرة.

الزراعة

نخيل البلح

الارشاد الزراعى

المعمل المركزى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة