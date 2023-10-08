تعرف‫ على تفاصيل مشروع البرنامج القومى الثالث للصرف بوزارة الرى

كتبت ـ أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع "البرنامج القومي الثالث للصرف"، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وإحلال وتجديد الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضي.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:

1- تجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 391 ألف فدان ضمن أنشطة البرنامج القومى الثالث للصرف.

2- البرنامج يستهدف إنشاء وإحلال الصرف المغطى في زمام 528ألف فدان، وتوسيع المصارف العامة وإحلال المنشآت الصناعية في زمام 110 ألف فدان حتى عام 2026.

3- هيئة الصرف تستهدف إنشاء شبكات الصرف المغطى فى جميع الأراضى القديمة، وإحلال وتجديد الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضى.

4- الانتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام 89 ألف فدان، واستهداف 60 ألف فدان خلال العام الحالى.

5- الصرف المغطى يسهم فى ارتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة.

6- 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك لسد الفجوات الإنتاجية في السوق.