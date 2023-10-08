تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص في مدينة 6 أكتوبر، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص به إصابات.

عقب مناظرة الجثة، تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.