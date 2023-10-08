اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص فى مدينة 6 أكتوبر

الأحد، 08 أكتوبر 2023 09:49 ص
تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص فى مدينة 6 أكتوبر سيارة إسعاف ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص في مدينة 6 أكتوبر، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص به إصابات.

عقب مناظرة الجثة، تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


العثور على جثة

مدينة أكتوبر

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة