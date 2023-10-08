اليوم السابع
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تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات اشتعال حريق بعقار في العياط

الأحد، 08 أكتوبر 2023 05:54 م
تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات اشتعال حريق بعقار في العياط حريق شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في اشتعال حريق بعقار، بمنطقة العياط، واستمع رجال المباحث لأقوال مالكه، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا. 
 
كما أجرى رجال المباحث معاينة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتويات العقار، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي تسبب في نشوب الحريق، دون وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا باشتعال حريق بعقار في منطقة العياط، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وسيطروا على النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات.
 
وأجرى رجال المباحث معاينة للعقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

حريق عقار

حريق عقار في العياط

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