تجديد حبس متهمين بسرقة حقائب السيدات فى المقطم 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة حقائب المواطنين فى منطقة المقطم.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة السرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المقطم عقب قيامهما بخطف حقيبة يد خاصة بإحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" بداخلها (مبلغ مالى وبعض متعلقاتها الشخصية) حال استقلالهما دراجة نارية.