اليوم السابع
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تجديد حبس المتهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بمدينة نصر

الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:25 ص
تجديد حبس المتهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بمدينة نصر عملات أجنبية_أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي وتغير العملات المحلية لعملات أجنبية.
 
ونجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.
 
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية").
 
بمواجهتهما بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اعترفا بمزاولتهما نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

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