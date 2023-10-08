اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل فتاة لسرقتها لجلسة 16 أكتوبر

الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:02 ص
تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل فتاة لسرقتها لجلسة 16 أكتوبر حبس ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل فتاة لسرقتها لجلسة 16 أكتوبر.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شقة تستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظفة تبلغ 32 سنة، وبها طعنات وتم نقلها إلي المشرحة .

بإجراء التحريات، تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وقام فريق من رجال مباحث القاهرة بمطاردته، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة.

 

 


اخبار الحوادث

جنايات القاهرة

القتل

عقوبة القتل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة