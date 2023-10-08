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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بولندا ترسل طائرات عسكرية لإجلاء 200 مواطن من إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى

الأحد، 08 أكتوبر 2023 06:32 م
بولندا ترسل طائرات عسكرية لإجلاء 200 مواطن من إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى الرئيس البولندى أندريه دودا
وكالات

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قال الرئيس البولندى أندريه دودا، اليوم الأحد، إن بلاده سترسل طائرات عسكرية لإجلاء رعاياها من إسرائيل وذلك غداة شن المقاومة الفلسطينية هجومها المباغت على إسرائيل.

 

وكتب "دودا" فى تدوينة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "سنرسل طائرات نقل تابعة للقوات الجوية لإجلاء البولنديين المقيمين حاليًا فى إسرائيل. سيضمن جنود من قواتنا الخاصة توفير الحماية والسلامة على متن الطائرات".

 

وقال وزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك إن بولندا سترسل طائرتين سي-130 هيركوليز لإجلاء نحو 200 بولندى من مطار بن جوريون.

 

وأضاف أن وارسو ستوفر طائرات إضافية إذا استدعى الأمر أو ستتواصل مع اليونان لنقل البولنديين إليها قبل إعادتهم إلى وطنهم على متن طائرات نقل (كاسا).

 

وقال بلاشتشاك فى مؤتمر صحفى: "نجرى محادثات لإقامة جسر إجلاء.. مع اليونان"، مضيفًا "نتوقع أن تقلع هذه الطائرات فى أى لحظة، وتصل إلى وجهتها وتلتقط السائحين البولنديين من المطار".

 

وألغت شركة الطيران الحكومية البولندية (إل.أو.تي) رحلاتها لمطار بن جوريون.


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