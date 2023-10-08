بعد تحديد جلسات الطعون.. تواريخ هامة فى قضايا سفاح الجيزة

كتب إيهاب المهندس

تنظر محكمة النقض خلال شهر يناير المقبل طعون قذافي فراج المعروف بسفاح الجيزة، علي أحكام إعدامه فى قضايا قتل ضحاياه، وتوجد تواريخ هامة مرتبطة بالقضايا التي حكم فيها علي السفاح منها

- "24 مارس_2021"، ويشير لحكم إعدامه في واقعة قتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف.

-"27 مارس 2021"، ويشير لتاريخ صدور حكم إعدامه في واقعة قتل سكرتيرته "نادين".

-"5 ابريل 2021"، ويشير لحكم إعدامه في واقعة قتل فتاة تدعي "ياسمين" في الإسكندرية.

-"21 مارس 2022"، ويشير لتاريخ حكم إعدامه في واقعة مقتل زوجته فاطمة زكريا.

كانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.