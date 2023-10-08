بعثة "إيفاد" تتابع مشروعات تنمية الوديان وإنشاء 1600 بئر أمطار بمطروح.. صور

مطروح – حسن مشالي

تابعت بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد "برئاسة الدكتورة إيفاد جوردنز رئيس البعثة والدكتور محمد عبد القادر مدير مكتب ايفاد بالقاهرة، خلال زيارة لمحافظة مطروح، أنشطة مشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية "برايد" الذي يتضمن إنشاء 1600 بئر لحصاد مياه الأمطار، وتنمية وزراعة الوديان وإقامة مشروعات تنموية بالمناطق الصحراوية المحرومة، بحضور الدكتور نعيم مصيلحي المنسق الوطني للمشروع رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، والمهندس محمود الامير المدير التنفيذي للمشروع.

أكد المنسق الوطني للمشروع، أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بمحافظة مطروح، وتقديم كافة أوجه الدعم، خاصة في المجال الزراعي، وتسهم بأكبر مشروع تنموي، هو مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية، من اجل تحسين مستوى المواطنين، من منطقة غرب الضبعة حتى السلوم، بالإضافة إلى واحة سيوة ومنطقة المغرة جنوب العلمين، والذي يساعد على زيادة الرقعة الزراعية، من خلال تنمية الوديان و استصلاح مساحات جديدة بنظم الري الحديث.

وأشار "مصيلحي" إلى أن الدولة تولى اهتماماً غير مسبوق، بتنمية الساحل الشمالي الغربي، خاصة المناطق المحرومة، جنوب الصحراء، بمتابعة الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأرضي، لوصول المشروع للمناطق الأكثر احتياجاً، في جميع المجالات، من ممارسات زراعية أو حصاد مياه الأمطار وكذلك تنمية المرأة.

ومن جانبه قال المهندس محمود الأمير المدير التنفيذي للمشروع، أن هذه الأنشطة تأتي بغرض التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ ومكافحة التصحر، في نطاق مناطق الزراعة المطرية بمحافظة مطروح، خاصة أنشطة حصاد مياه الامطار، وتنمية الوديان والمراعي، والاهتمام بأنشطة المشروعات الصغيرة التي تساعد المرأة البدوية على تحسين دخلها.

وأضاف مدير المشروع بأن هذه المشروعات تشمل تنفيذ أنشطة حصاد مياه الأمطار، وإنشاء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، وتخزينها للاستخدامات المنزلية والشرب وسقي حيوانات والري التكميلي لبعض الزراعات البستانية، وتنمية المراعي الطبيعية وتحسين الثروة الحيوانية ورفع انتاجيتها وتنمية الوديان.

وأشار "الأمير" إلى أن أعمال التنمية لهذه الوديان، تتم من خلال إنشاء السدود واستصلاح الأراضي واستزراعها في بطون الوديان، بالإضافة إلى البنية التحتية الاجتماعية لدعم العملية التعليمية والصحية للمجتمعات البدوية، ودعم وتنمية المرأة، وتنفيذ الأنشطة المدرة للدخل وتحسين النواحي التغذوية وتحسين مستوى المعيشة للأسر البدوية الفقيرة.

وتفقد الوفد على مدار أسبوع، جميع أنشطة المشروع التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، من خلال الجولات الميدانية بمنطقة عمل المشروع، لمتابعة أخر موقف المشروع، وتقديم الخدمات للأهالي بمحافظة مطروح.

كما تفقد الوفد مناطق العزيزية بسيدي براني ومناطق الزغيرات بالنجيلة البحرية والقبلية، بالإضافة إلى مناطق المثاني بمركز النجيلة، والانشطة المنفذة بمنطقة راس الحكمة والضبعة وعمل لقاءت مع المستفيدين من أنشطة المشروع.

وأكد المهندس محمود الأمير المدير التنفيذي للمشروع، أن العمل يتم تكثيفه للعام الثالث على التوالي لإنشاء 1600 «بئر نشو» وتم تنفيذ 946 بئر، 160 خزانًا أرضيًا، وتم تنفيذ 60 بئر وجارى تنفيذ 100 بئر، إضافة إلى إعادة تأهيل 113 بئرا رومانيا، لحصد وتخزين 120 ألف متر مكعب من مياه الأمطار، في مناطق عمل المشروع الممتدة من غرب الضبعة وحتى السلوم، التي تعتمد على الأمطار، فضلاً وإنشاء واستصلاح 30 كيلو طولي تم تنفيذ 9 كيلومترات وجاري استصلاح 21 كيلو وسدود في بطون الوديان لحجز وتخزين 100 ألف متر مكعب، للزراعات البستانية المعمرة وانشاء 40 جابية سعة 300 متر مكعب.

كما تم تنفيذ 89 كيلو متر من المكون المحلى للطرق بالتجمعات المحلية، لربط المناطق التنموية، بالتعاون مع محافظة مطروح، مع توزيع 116 كبش على صغار مربي الثروة الحيوانية، بالإضافة الى تنفيذ 1230 وحدة رعوية من المكون المحلى، بالمناطق الرعوية وتنفيذ 100 خزان سعة 150 متر مكعب لكل خزان.

وأشار مدير المشروع الى إعادة تأهيل 50 منزل، بمناطق سيدي براني والنجيلة غرب مرسي مطروح، للأسر الأكثر احتياجاً، مع تنفيذ 400 دورة مياه و400 برج حمام للسيدات المعيلات بالمجتمعات المحلية، مع فتح 58 فصل لمحو الأمية، بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح.



انشاء ابار لحصاد مياه الامطار بصحراء مطروح



انشاء ابراج حمام للسيدات المعيلات بصحراء مطروح



بعثة ايفاد تتابع مشروعات تنمية الوديان



بعثة صندوق ايفاد يتفقد مشروعات التنمية بمطروح