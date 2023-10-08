اليوم السابع
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الأحد، 08 أكتوبر 2023 08:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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برنامج الغذاء العالمى: اليابان قدمت 200 مليون ين مساعدات غذائية لموزمبيق

الأحد، 08 أكتوبر 2023 07:11 م
برنامج الغذاء العالمى: اليابان قدمت 200 مليون ين مساعدات غذائية لموزمبيق برنامج الأغذية العالمى
أ ش أ

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 أكد برنامج الأغذية العالمى تقديم اليابان مساعدات لموزمبيق بقيمة 1.5 مليون دولار (200 مليون ين ياباني) تشمل الأرز والأسماك المعلبة فى وقت حرج يعانى 3.3 مليون شخص انعدام الأمن الغذائى الحاد فى البلاد.

وقالت كيمورا هاجيمى، سفيرة اليابان فى موزمبيق: "هذه المساهمة الغذائية الجديدة، مع شراكة وثيقة مع برنامج الأغذية العالمى، تعكس التزامنا القوى تجاه موزمبيق وصداقتنا".


وأوضح بيان برنامج الغذاء انه منذ عام 2017، تسبب الصراع فى شمال موزمبيق فى معاناة لا حصر لها، مما أدى إلى خسائر مأساوية فى الأرواح وسبل العيش إذ أجبرت الأزمة عددًا لا يحصى من العائلات على ترك منازلهم وأراضيهم، فى حين عاد حوالى 570 ألف شخص إلى ديارهم، لا يزال أكثر من 850 ألف شخص مشردين داخليًا فيما تحتاج كلتا المجموعتين إلى دعم مستمر لإعادة بناء حياتهما واستعادة اكتفائهما الذاتى.


وقالت أنتونيلا دابريل، المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمى فى موزمبيق: "مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتصاعد التكاليف التشغيلية، يتعين على المتضررين من الصراع تحمل مصاعب أكبر... نعرب عن خالص امتناننا لشعب اليابان، الذى كان باستمرار قدوة من خلال مد يد العون لسكان موزمبيق".


ولفت إلى أن حكومة اليابان من أهم شركاء المساعدة لبرنامج الأغذية العالمى فى موزمبيق فيما ارتفعت المساهمة الأخيرة، وهى الثالثة هذا العام، ليبلغ مجموع مساهمات اليابان فى أنشطة برنامج الأغذية العالمى فى موزمبيق إلى 24.7 مليون دولار فى السنوات الأربع الماضية.


برنامج الأغذية العالمى

اليابان

موزمبيق

الأمن الغذائى



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