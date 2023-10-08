انقطاع مياه الشرب عن مناطق بمدينة طوخ لمدة 7 ساعات لإحلال وتجديد الشبكات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن انقطاع المياه غدا الإثنين 9 / 10 / 2023، بعدد من المناطق بمدينة طوخ، وذلك لمدة 7 ساعات، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الأماكن المتضررة هي "شارع مصرف الحصة جهة اليمين بداية من محل الرايق حتى محل الغلبان والشوارع الجانبية"، وذلك بسبب أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ.

وأهابت الشركة بالمواطنين قاطني تلك المناطق وأصحاب المخابز والمصالح بتلك المنطقة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والتأكد من صلاحية المياه للشرب.