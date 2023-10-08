اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 أكتوبر 2023 07:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

انقطاع مياه الشرب عن مناطق بمدينة طوخ لمدة 7 ساعات لإحلال وتجديد الشبكات

الأحد، 08 أكتوبر 2023 06:50 م
انقطاع مياه الشرب عن مناطق بمدينة طوخ لمدة 7 ساعات لإحلال وتجديد الشبكات انقطاع المياه
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن انقطاع المياه غدا الإثنين 9 / 10 / 2023، بعدد من المناطق بمدينة طوخ، وذلك لمدة 7 ساعات، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الأماكن المتضررة هي "شارع مصرف الحصة جهة اليمين بداية من محل الرايق حتى محل الغلبان والشوارع الجانبية"، وذلك بسبب أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ.

وأهابت الشركة بالمواطنين قاطني تلك المناطق وأصحاب المخابز والمصالح بتلك المنطقة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والتأكد من صلاحية المياه للشرب.

 


اخبار القليوبية

مياه القليوبية

انقطاع مياه الشرب

مدينة طوخ

إحلال وتجديد الشبكات

اخبار محافظة القليوبية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة