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انعقاد الدورة الثامنة للمؤتمر العربى للفلك والجيوفيزياء من 9 – 12 أكتوبر الجارى

الأحد، 08 أكتوبر 2023 06:14 م
انعقاد الدورة الثامنة للمؤتمر العربى للفلك والجيوفيزياء من 9 – 12 أكتوبر الجارى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب: محمود راغب

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تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيتم افتتاح المؤتمر العربي للفلك والجيوفيزياء – الدورة الثامنة برئاسة الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وذلك في الفترة من 9 الى 12 أكتوبر الجارى وسوف يكون الحفل الافتتاحى  يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر 2023 الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد وسوف تستمر فعاليات المؤتمر حتى يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023.

 

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر عدد من المحاور مثل زلزال تركيا وزلزال المغرب والدروس المستفادة منهما في دراسات الحد من المخاطر الزلزالية كذلك دراسات المياة والطاقة الجديدة والمتجددة ودراسات البيئة والتغيرات المناخية كذلك يناقش المؤتمر دراسات المخاطر الزلزالية والطوفانات البحرية والحد من اثارها والدراسات السيزموتكتونيه للبحر الأحمر وخليج العقبة وكذلك وشرق المتوسط والطرق الجيوديسية الحديثة لرصد تحركات القشره الأرضية والاستشعار عن بعد والتفجيرات ودراسات المحاجر. وعلي الجانب الآخر يناقش المؤتمر العديد من الموضوعات المختلفة في مجالات علوم الفلك والفضاء متضمنة دراسة المجرات والنجوم والفيزياء الشمسية بالاضافة للدراسات الخاصة بالطقس الفضائي وتكنولوجيا الفضاء.   

ويبلغ عدد الحضور 450 متخصصا وعالما في علوم الزلازل وعلوم الأرض وعلوم الشمس والفضاء من الجامعات المصرية والمراكز البحثية والدول العربية والأجنبية المختلفة وذلك لإلقاء 220 ورقة بحثية وتمثيل العديد من الدول الاسيوية والافريقية والاوربية والولايات المتحدة الامريكية تشمل قائمة الدول المشاركه مصر وتونس والجزائر وليبيا والمغرب واثيوبيا والسعودية والامارات والهند وباكستان والمانيا وفرنسا وإيطاليا.

وسوف تقوم اللجنة المنظمة بتنظيم عدد من ورش العمل عن زلزال تركيا وزلزال المغرب والطرق الحديثة لرصد الزلازل وإدارة شبكات الرصد الزلزالي في مصر والشرق الأوسط. ويرعى المؤتمر أيضا ورشة عمل عن مدى حاجة الوطن العربى لإنشاء إطار مسند جيوديسي عربي جديد وقياس مستوى سطح الجيوئيد وكذلك التطوروماتم الوصول إليه فى هذا الأمر فى الدول العربية المختلفة و تهدف هذه الورشة إلى تبادل المعلومات والخبرات من كل العالم العربي في مجال الأطر المرجعية الموحدة ومحاولة التعاون في هذا المجال. وكما نعلم أن للجيوفيزياء الأثرية دور كبير فى تشكيل معرفتنا بواحدة من أكثر الحضارات غموضًا في العالم ونظرا لهذه الأهمية سوف تقوم ورشة الحيوفيزياء الأثرية فى مصر بتناول كل ماهو جديد فى هذا المجال  وتطبيقاته.


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المؤتمر العربى للفلك

المؤتمر العربى للجيوفيزياء



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