انتشال جثمان شاب من الشرقية غرق فى مياه جمصة بالدقهلية

تمكن فريق الإنقاذ بشاطئ جمصة، بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم، من العثور على جثمان شاب وانتشاله، بعد غرقه أثناء استحمامه فى البحر، وذلك بعد أعمال بحث وتمشيط إستمرت يومين، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جمصة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بغرق شاب فى شاطئ المدينة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ محل الواقع، وبالفحص تبين أن الغريق يدعى أحمد محمد شعبان شطا، ويبلغ من العمر 17 عامًا، مقيم بقرية منشأة بن العاص بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، ويتم البحث عن جثمانه منذ يومين، وذلك بعدما جرفه التيار من مكان غرقه بمنطقة الإدارة، حتى تم العثور عليه بجوار شركة الكهرباء.

تم انتشال جثمان الشاب، ونقله لمشرحة مستشفى جمصة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لأعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.