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أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليمن يدعو لوضع حد لاستفزازات الاحتلال الإسرائيلى المتكررة على الشعب الفلسطينى

الأحد، 08 أكتوبر 2023 05:00 ص
اليمن يدعو لوضع حد لاستفزازات الاحتلال الإسرائيلى المتكررة على الشعب الفلسطينى غزة
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أكدت وزارة الخارجية اليمنية، أن اليمن يتابع مجريات الأحداث والتصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدعو الى حماية المدنيين ووضع حد لاستفزازات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاتها المتكررة على الشعب الفلسطيني ومقدساته، التي طالما حذر الجميع من تبعاتها ونتائجها.
 
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن بيان الوزارة، التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت، والعمل على تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة، وقيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا ًلمبادرة السلام العربية والقرارات والتشريعات الدولية ذات الصلة، وهي التوجه الاستراتيجي الذي يجب ان تنصب عليه كافة الجهود الاقليمية والدولية.

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