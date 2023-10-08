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الهيئة الوطنية للانتخابات: قبول أوراق المرشح الرئاسى فريد زهران

الأحد، 08 أكتوبر 2023 05:33 م
الهيئة الوطنية للانتخابات: قبول أوراق المرشح الرئاسى فريد زهران الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء اليوم الرابع من الأيام المحددة وفق الجدول الزمني الصادر عنها في شأن إجراءات ومواقيت الانتخابات الرئاسية للعام 2024 . 
 
وحضر بعد ظهر اليوم أمام لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، محمد فريد سعد زهران، حيث قدّم أوراق ترشحه.
 
وقام طالب الترشح بتحرير النماذج والإقرارات المطلوبة، والتي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك ضمن متطلبات الترشح، كما قدّم الأوراق والمستندات المحددة قانونا، ومن بينها عدد 30 تزكية من أعضاء بمجلس النواب.
 
وقبلت لجنة تلقي طلبات الترشح، الأوراق المقدمة إليها، وتقوم حاليا بفحص جميع الأوراق المقدمة إليها من طالب الترشح، والتأكد من استيفائها الشروط الدستورية والقانونية والقرارات المُنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
وتعيد الهيئة الوطنية للانتخابات التأكيد أنها مستمرة في تلقي طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، يوميا اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير (السبت) الموافق 14 أكتوبر الجاري والذي ينتهي فيه عمل لجنة تلقي طلبات الترشح في تمام الساعة الثانية ظهرا.

المستشار محمود فوزي

المرشح عبد الفتاح السيسى

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