الهيئة الوطنية: المرشح الرئاسي فريد زهران يتقدم بأوراق ترشحه بانتخابات الرئاسة

كتب إبراهيم قاسم

أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء اليوم الرابع من الأيام المخصصة لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى تقدم فريد زهران رئيس الحزب الديموقراطي بطلب ترشحه، وبحوزته عدد من التزكيات من أعضاء مجلس النواب.

وقال المستشار بنداري والذي يترأس أيضًا لجنة تلقي طلبات الترشح، في تصريحات صحفية له اليوم، إن طالب الترشح فريد زهران، قدم ضمن الأوراق 30 نموذج تزكية نيابية، وأنه تم تلقي طلبين ترشح منذ بداية عمل اللجنة حتي الآن، مؤكدًا أن لجنة تلقي طلبات الترشح لا تزال منعقدة وفقا للجدول الزمني حتى 14 أكتوبر الجاري.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يومي 16 و17 اكتوبر للاعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.