اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الهند وكازاخستان ونيبال تحث رعاياها في إسرائيل على الالتزام بالحذر

الأحد، 08 أكتوبر 2023 03:46 م
الهند وكازاخستان ونيبال تحث رعاياها في إسرائيل على الالتزام بالحذر غزة - أرشيفية
أ ش أ

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حث وزير الدولة الهندى للشئون الخارجية فى.موراليذاران، اليوم /الأحد، الرعايا الهنود في إسرائيل على ضرورة الالتزام بالحذر والاتصال بالسفارة الهندية في حالة احتياجهم لأى مساعدة، وذلك في ضوء تصاعد الأحداث بين إسرائيل والفائل الفلسطينية بقطاع غزة فى الوقت الراهن.


وقال وزير الدولة للشئون الخارجية الهندية - في تصريح اليوم - "إنه صدرت بالفعل تعليمات إلى الهنود المقيمين في إسرائيل فيما يتعلق بهذا الشأن، والسفارة الهندية هناك أصدرت بياناً نصحت فيه كافة رعايانا بتوخى أقصى درجات الحذر، وبالتواصل مع السفارة لطلب أى مساعدة إذا تطلب الأمر ذلك". 

 


كما حثت سفارة كازاخستان لدى إسرائيل جميع رعاياها في إسرائيل، وخاصة المقيمين في الجنوب، على اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية.


وشددت السفارة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية اليوم، على ضرورة بقاء مواطنيها بالقرب من الملاجئ الآمنة وعدم مغادرتهم حتى إشعار آخر بعد تصاعد الأوضاع.


وفي السياق، أعلن وزير الخارجية النيبالى إن بى ساود، خلال جلسة عقدها مجلس النواب اليوم لإطلاع أعضاء المجلس على وضع الرعايا النيباليين فى إسرائيل بعد تصاعد الأحداث هناك، أن حكومته تتابع تطورات الأحداث الجارية فى إسرائيل عن كثب، خاصة بعد تعرض رعايا نيباليين لإصابات جراء هذه الأحداث.


وقال "إن حكومة نيبال تنظر بجدية إلى هذه الأحداث، وقررت عقب اجتماع برئاسة رئيس الوزراء وضع آلية لمراقبة التطورات وتقييم وضع النيباليين هناك والتنسيق مع السلطات المختصة بالانقاذ والمساعدات الطبية وفقاً لمتطلبات الموقف".


وأصدرت وزارة الشئون الخارجية النيبالية أمس بيانا أكدت فيه إصابة تسعة من الرعايا النيباليين، وأن اثنين منهم في حالة خطيرة، وذلك بعد تعرض مزرعة يعمل فيها 14 نيباليا قرب غزة لهجوم، مشيرة إلى أن السجلات الحكومية تشير إلى أن عدد الرعايا النيباليين الذين يقيمون حاليا في إسرائيل يبلغ 4500 نيبالى، وقد حثت الحكومة الرعايا على الالتزام بالحذر وإتباع إجراءات السلامة.


وكانت السفارة الهندية لدى إسرائيل قد حثت الرعايا الهنود، في وقت سابق، على ضرورة إلتزام الحذر واتباع بروتوكولات السلامة والأمان نظرا لتصاعد الوضع الراهن في إسرائيل، ونصحتهم بتجنب التنقلات غير الضرورية، وبأن يحرصوا على التواجد قرب الملاجئ الآمنة حرصاً على سلامتهم.. فيما ألغت شركة الطيران "إير أستانا" رحلتها من ألماتي إلى تل أبيب في أعقاب التصعيد العسكري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

 


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