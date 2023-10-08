اليوم السابع
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المشدد 7 سنوات لعاطلين لحيازتهما 18 قطعة حشيش في الإسكندرية

الأحد، 08 أكتوبر 2023 05:55 م
المشدد 7 سنوات لعاطلين لحيازتهما 18 قطعة حشيش في الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أسامة النبوى الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى، بمعاقبة كل من "ا.ع.إ" و "أ.ع.ع"، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة مالية قدرها مائتي ألف جنيه عما أسند إليهم ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، والزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 35459 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط المتهمان وبحوزتهما مواد مخدرة وسلاح أبيض، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، أن التحريات دلت علي قيام كل من  "ا.ع.إ" عاطل و " أ.ع.ع" عاطل ،لحيازتهما مخدر الحشيش، ورغبتهما في بيعه ، وعليه قام أحد ضباط المكافحة بتمثيل دور العميل عليهما، وانتقل الي مكان تواجدهم فابصر مخدر الحشيش وبحوزتهما، وعلي الفور تمكنت القوة الأمنية المرافقة له من ضبط المتهمان، حال حيازتهما عدد 18 قطعة حشيش، وبتفتيشهما حال تحفظ المتهم الثاني عليهما، وعثر بحوزتهما علي مبالغ مالية وهواتف محمولة وعثر بحوزة المتهم الثاني علي سلاح أبيض مطوة، وبمواجهتهما اقرا باحرازهما وحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين لتسهيل عملية الاتصال بعملائهما من راغبي الشراء، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما، واقر بحيازة السلاح الأبيض بقصد الدفاع عن أنفسهما وعن تجارتهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.


أخبار الإسكندرية

عقوبة الاتجار بالمخدرات

مخدر الحشيش

محكمة جنايات الإسكندرية

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