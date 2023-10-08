المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ3 متهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 ، بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية كما تم ضبط قطع من الأفيون بحوزتهما بقصد التعاطي وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترف بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاحد ، بمعاقبة المتهم "م.م." عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.