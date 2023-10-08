المستشار الألمانى: نقف إلى جانب إسرائيل.. وسأناقش التطورات مع بايدن وماكرون وسوناك

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شدد المستشار الألمانى أولاف شولتس على وقوف بلاده إلى جانب إسرائيل فى مواجهة الهجمات المستمرة منذ أمس السبت.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه شولتس مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم /الأحد/، وأشار إلى نتنياهو أبلغه بالوضع على الأرض، واستمرار القتال فى بعض المدن الإسرائيلية، مضيفًا: "لإسرائيل الحق فى الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات، وحماية مواطنيها"، مشيرًا إلى السلطات الألمانية زادت من تواجد القوات الأمنية حول المؤسسات اليهودية والإسرائيلية.

وقال شولتز: "هناك أمر واحد واضح.. إننا ندين تصرفات حماس بأشد العبارات الممكنة، وقبل كل شيء، نحن نبذل كل ما فى وسعنا لضمان عدم تحول هذا الهجوم إلى حريق هائل له عواقب لا تحصى على المنطقة بأكملهاـ ونحذر الجميع من تأجيج وإدامة الإرهاب فى هذه الحالة".

ونوه إلى أنه سيجرى محادثات هاتفية مفصلة مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك لمناقشة الوضع.