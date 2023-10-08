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المرشح الرئاسى فريد زهران يستكمل الكشف الطبي بمستشفى العاصمة الإدارية

الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:40 ص
المرشح الرئاسى فريد زهران يستكمل الكشف الطبي بمستشفى العاصمة الإدارية فريد زهران
كتبت ندى سليم _ عزوز الديب تصوير خالد كامل

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وصل منذ قليل فريد زهران، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، لاستكمال فحوصات الكشف الطبي، لليوم الثالث، استعدادًا لخوض سباق الانتخابات الرئاسية القادمة، واستكمال تقديم أوراقه في الموعد المحدد.

وقد خَضع فريد زهران، لفحوصات رسم القلب وغيرها من الفحوصات التى نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات ومن بينها فحوصات السكر وتحليل المخدرات، بمستشفى معهد ناصر، وقرر استكمال بقية الفحوصات الطبية المطلوبة والتى اقرتها الهيئة.

وأوضح فريد زهران المرشح الرئاسي المحتمل،أن أبرز نقاط القوة في برنامجه الانتخابي أنه يشكل بديلا متكاملا مدنيا وديمقراطيا في جوهره إصلاح سياسي واقتصادي، ونضمن من خلاله تحسين أحوال الناس المعيشية في وقت قصير.

وقال المرشح الرئاسي المحتمل،:" إنه رغم اختلافنا الشديد مع السلطة لكن طوال الوقت حافظنا على المسافة الآمنة، والحزب يفتح بابه للحوار والمشاركة والتواصل، مع التيارات المختلفة، المعارضين والمؤيدين، والسلطة بجميع ممثليها، فالحوار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأهداف المختلفة".

 

وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد أقصاه الأربعاء الموافق 11 أكتوبر الجاري، لتقديم طلب توقيع الكشف الطبي، لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي في موعد أقصاه يوم الجمعة 13 أكتوبر، وقبل موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح في اليوم التالي.

في الوقت نفسه، كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر الماضي ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.

 

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