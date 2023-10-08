المتهمان بحرق سيدة وابنتها بـ"ماء النار" يكشفان تفاصيل الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمان بإلقاء مادة حارقة على ربة منزل وابنتها في منطقة الخانكة بالقليوبية، بارتكاب الجريمة، وذكرا عقب ضبطهما، حيث إن مشاجرة نشبت بين عامل وزوجته من أفراد أسرتهما، وبين سائق، بسبب خلافات الجيرة، وخلال المشاجرة اعتدى السائق على الزوجين وتسبب في إصابتهما، وألقى رجال المباحث القبض عليه.

وأضاف المتهمان أنهما اعتقدا أن السيدة وابنتها المجني عليهما، من أقارب السائق، فقررا الانتقام، وألقيا مادة حارقة عليهما، وفرا هاربين بواسطة دراجة نارية.

واستمع رجال المباحث لأقوال السيدة المصابة بحروق، كما تم الاستماع لأقوال أفراد من أسرتها، ووجهوا اتهاما للمتهمين بارتكاب الجريمة، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتحرر المحضر اللازم، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى متضمناً قيام مجهولين يستقلون دراجة نارية بإلقاء مادة حارقة "مياه نار" على سيدة وطفلتها بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (2) الجارى تبلغ لقسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من طرف أول: (عامل ، زوجته "مصابان بجروح قطعية وكدمات" - مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من طرف ثانى: (سائق بشركة المياه - مقيم بذات الدائرة) لتعديه عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما لخلافات الجيرة ولهو الأطفال .

وأمكن ضبط المشكو فـى حقه وإعترف بإرتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفـى وقت لاحق تبلغ للقسم من إحدى المستشفيات باستقبالها (ربة منزل ،كريمتها "مصابتان بحروق متفرقة- مقيمتان بدائرة القسم) وبالإنتقال وبسؤال نجل عم المصابة قرر بقيام (إثنين من أقارب الطرف الأول - مقيمان بذات العنوان) بإلقاء مادة كيميائية على المصابتان مما أدى لحدوث إصابتهما إعتقاداً منهما بأنهما أقارب الطرف الثانى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.