اللانشون والشيكولاتة.. استشاري توضح أكلات ومشروبات ممنوعة على الطفل فى المدرسة

كتبت مروة محمود الياس

طعام الطفل فى المدرسة يجب أن يكون متكاملا، ويعزز متطلبات الجسم من فيتامينات ومعادن وبروتين وكربوهيدرات وغيرها، ولكن هناك الكثير من الأطعمة والمشروبات الشائعة التى تعطيها الأم لطفلها فى اللانش بوكس تكون ضارة وبشدة على صحة الطفل، وتؤثر علي تركيزه وصحته.

الدكتورة داليا بهجت استشاري التغذية العلاجية سمنة ونحافة عين شمس، أوضحت أن هناك الكثير من الأطعمة الغير صحية التى يجب تجنب ادخالها فى نظام تغذية الطفل، وذلك لأنها تضر بصحة الطفل ومناعته، والطعام الغير صحي يقلل من دفاعات الجسم ويقلل التركيز والقدرة علي الانتباه، كما أنه يسبب الخمول، كما أن هناك بدائل كثيرة صحية يمكن استبدال هذه الأطعمة الغير صحية بها.

ومن أبرز الخيارات الغير صحية التى تضر الطفل :

البسكويت الجاهز المحلي، وهو غني بالسكريات بنسب عالية فضلا عن أن مكوناته غير صحيه، في حين أن البدائل الصحية افضل، مثل بسكويت القمح، أو بسكويت الشوفان، أو رقائق الارز

اللانشون والهوت دوج والسوسيس، فهى غنية بالالوان والدهون الغير صحية وتسبب الخمول واضطراب المعدة

البطاطس المقلية، وهي مشبعة بالدهون الغير صحية، ويمكن استبدالها بالبطاطس المشوية أو المقلية في الاير فراير

الحلوي الصناعية بأنواعها واشكالها تحتوي علي مواد حافظة والوان صناعية ونكهات وملونات، كلها تضر بهضم الطفل وتقلل مناعته تدريجيا كما أن نسبة السكر بها عالية جدا عن احتياجه اليومي ، وتجعل شهيته غير جيدة ، ويمكن استبدالها بالفاكهة الطازجة كالعنب والتفاح

العصائر الجاهزة المحلاة أو اللبن بالنكهات، فالاضافات الصناعية عليه تجعله غير صحي ولا يعطي فائدة تذكر، ويمكن استبداله بالعصائر الفريش التى تعدها الام منزليا، أو باللبن الصافي