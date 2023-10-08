اللاعب إسلام عبد المعين يحقق ميداليتين ذهبيتين ببطولة مستر أولمبيا.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

حقق اللاعب إسلام عبد المعين، بطل العالم في لعبة القوة البدنية، وبطل مستر اولمبيا 3 مرات على التوالي، والحاصل على الميدالية الذهبية ارنولد كلاسيك في المصارعة الأمريكية لعام 2023، والمحترف حاليا في امريكا، ميداليتين ذهبيتين جديدتين في بطولة مستر امريكا للقوة البدنية، أمس السبت، بعد التغلب علي اللاعبان الامريكان الحاصلين علي المركز الثاني والثالث في لعبة البنش بريس ولعبه القوه البدنيه وزن ميزان فوق 140 كيلو ومفتوح.

وقال عبد المعين، أنا أعتبر أول لاعب مصري يرفع علم مصر في بطوله مستر أمريكا للمحترفين وأنا ألعب باسم منتخب مصر.

وأشار اللاعب، إلى أنه سعيد بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته بفضل دعم الدولة ،وهذا إنجاز لنا جميعًا ودليل على قوة واستدامة وطننا، وشكرًا لجميع من ساهموا في هذا النجاح.

وأضاف أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، قام بإرسال برقية تهنئة فور الحصول علي ميداليتين ذهب في بطولة مستر امريكا القوة البدنية.

كان قد قال عبد المعين، أن مصر ولادة بإبطال العالم لكن الفرصة غير متاحة لبعض الرياضيين للسفر إلي الخارج للعب وتحقيق البطولات التى تشرف البلد، واتمنى ان المنظومة الرياضية في مصر تتطور أكثر من كدة ويجتمع المسؤولين في مجال الرياضة لتشجيع المواهب الشابة وتوفير فرص التدريب والتطور، وبالنسبة الي رياضة القوة البدنية قام اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد، بعمل مبادرة وتنظيم بطولة العالم في مدينة الغردقة والتى كانت تعتبر أول بطولة العالم لرياضة القوة البدنية تتلعب علي أرض مصر لجذب ودعم السياحة الي بلادنا والعمل علي فتح العلاقات بين المشاركين في هذة الرياضة والذين مثلوا 40 دولة علي مستوي العالم.

وأكد أن إقامة أول بطولة في مصر لرياضة القوة البدنية، هي مبادرة جيدة جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لدعم السياحة في مصر والوقوف بجانبنا وتحفيزنا لتحقيق بطولة العالم علي الأراضي المصرية مما خلق فرص كبيرة علي تشجيع الرياضيين في هذا اللعبة علي تحقيق البطولات والحصول علي مراكز متقدمة.

وشكر عبد المعين المحترف في امريكا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي الانجازات في بناء الدولة المصرية والمشاريع التى قام بتنفيذها علي أرض الواقع من تطوير العشوائيات وتوفير مساكة مناسبة للمصريين بالإضافة إلي عمل مشاريع كبيرة وتوسيع الطرق وبناء الكباري للحد من الزحام والحوادث وتيسير حركة المرور، مؤكدا علي أن الرئيس يقوم بدعم المصريين والوقوف خلفهم وجعل البلاد آمنة من اي إخطار أو ارهاب.