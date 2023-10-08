اليوم السابع
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الكنيسة تعرب عن رفضها واستنكارها للأحداث بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى

الأحد، 08 أكتوبر 2023 12:40 م
الكنيسة تعرب عن رفضها واستنكارها للأحداث بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى بيان الكنيسة
كتب: محمد الأحمدى

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أعربت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، عن رفضها واستنكارها للأحداث الجارية حاليًا بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والتي أدت وتؤدي - بكل أسف - إلى إزهاق مئات الأرواح وإصابة الآلاف، من بينهم كثير من المدنيين الأبرياء.
 
وأكدت الكنيسة فى بيان لها أن العـنف لا يثمر سوى عـ ـنفًا مماثلًا ومزيدًا من القـ ـتل والد.مـ ـار، لذا ندعو كافة الأطراف إلى الاحتكام للعقل واللجوء إلى لغة الحوار والتفاوض، حقنًا للد.ماء، وحفاظًا على حياة الإنسان التي هي أهم وأثمن مما عداها من القيم والأهداف.
 
وتشيد الكنيسة بجهود التهدئة التي تقوم بها الدولة المصرية بين طرفي النزاع للوصول إلى حل سياسي يحفظ حقوق الشعب الفلسـ طيـ ـني ويحقق السلام المنشود. 
 
بيان الكنيسة
بيان الكنيسة

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس

فلسطين

اسرائيل



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