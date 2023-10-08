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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بكفر الشيخ

الأحد، 08 أكتوبر 2023 11:44 م
القبض على 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بكفر الشيخ حبس - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ من ضبط  3 عاطلين من ذوي المعلومات الجنائية، بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش، وسلاح ناري، بعدد من المراكز، وجاري العرض على النيابة العامة.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بضبط 3 عاطلين، الأول" م.ن.ل" 45سنة، مقيم بمركز كفر الشيخ، بحوزته نصف كيلو من الحشيش، ومبلغ مالي، وتليفون محمول، و" س.ا.ا" 35سنة، مقيم بمدينة سيدى سالم، بحوزته كيلو حشيش وفرد خرطوش، و" أ.ا.ك" 22سنة، بحوزته 400 جرام من مخدر الحشيش،  تم تحريز المضبوطات، وجاري العرض على جهات التحقيق.


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