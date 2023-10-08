اليوم السابع
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القبض على المتهمين بسرقة 4 أطنان مواد بترولية بالأقصر

الأحد، 08 أكتوبر 2023 08:11 م
القبض على المتهمين بسرقة 4 أطنان مواد بترولية بالأقصر سجن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط سيارة نصف نقل قيادة (سائق ، مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا) وبرفقته (عامل ، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس شهرين فـى إحدى القضايا) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة إسنا ، محملة بكمية من المواد البترولية "سولار" بإجمالى 4 طن بدون مستندات .

بمناقشتهما قررا تحصلهما على المضبوطات من محطة وقود كائنة بدائرة المركز ، تم ضبط مالك المحطة ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء للتربح منها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


مواد بترولية

سرقة

عقوبة السرقة

جرائم سرقة



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