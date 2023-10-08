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"القاهرة الإخبارية": تجدد القصف الإسرائيلى على مواقع جنوب لبنان

الأحد، 08 أكتوبر 2023 03:34 م
"القاهرة الإخبارية": تجدد القصف الإسرائيلى على مواقع جنوب لبنان الجيش الاسرائيلى
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "تجدد القصف الإسرائيلي على مواقع جنوب لبنان".

وكانت السلطات الإسرائيلية، أعلنت مقتل 44 من الجنود والمجندات و30 من رجال الأمن فى الهجوم الذى شنته حركة حماس منذ أمس السبت.

وبحسب ما ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية، فإن عناصر الخدمة الذين قتلوا كانوا من ضباط الشرطة والحدود وعناصر من وحدة اليمام الإسرائيلية لمكافحة الإرهاب.

من ناحية أخرى، ذكرت الشبكة أن الجيش الإسرائيلي يحاول تحديد الرقم الدقيق لعدد من تم أسرهم واخذهم إلى غزة، حيث أكد المتحدث الدولي باسم الجيش الطبيعة المعقدة للوضع. وقال المتحدث العقيد ريتشارد هيخت إن الجيش يفهم أن العشرات من الرهائن تم أخذهم إلى غزة.

 

 
 

 


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