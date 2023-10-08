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الطائفة الإنجيلية: نثمّن موقف مصر الأصيل للحفاظ على الأرواح وحقوق شعب فلسطين

الأحد، 08 أكتوبر 2023 01:59 م
الطائفة الإنجيلية: نثمّن موقف مصر الأصيل للحفاظ على الأرواح وحقوق شعب فلسطين القس أندريه زكي
كتب: محمد الأحمدى

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أعربت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، عن إدانتها لكافة أشكال العنف والصراع المسلح بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وما تسبب في اعتداءات على عدد كبير من المدنيين الأبرياء.
 
وقال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر نقف خلف الدولة المصرية، وموقفها الأصيل في الحفاظ على الأرواح وعلى حقوق الشعب الفلسطيني، ونثمن الدور المحوري المصري في التدخل والتفاعل مع الأزمة. 
 
وتدعو الطائفة الجميع إلى الاستماع لصوت العقل والحكمة في التعامل مع كافة الأطراف، ونؤمن بأن الله قادر على تهدئة العاصفة، ونصلي من أجل أن يُحل اللهُ السلامَ والطمأنينة والهدوء على جميع دول العالم.
 

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