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الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى لـ313 وإصابة 1990 شخصا

الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:28 ص
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى لـ313 وإصابة 1990 شخصا العدوان الإسرائيلى
كتب ــ أحمد جمعة

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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 313 شهيدا بينهم 20 طفلا ونحو 1990 جريحا، مشيرة لسقوط 7 شهداء في محافظات الضفة الغربية وتحديدا رام الله، أريحا، قلقيلية، الخليل، نابلس.
 
وأكدت قناة كان الإسرائيلية، الأحد، ارتقاع عدد قتلى المستوطنين بنيران الفصائل الفلسطينية في غزة إلى 300 قتيل وإصابة أكثر من 1500 آخرين.
 
فيما كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، السبت، عن مقتل قائد لواء ناحل يوناتان شتاينبرج، وذلك خلال مواجهات مع الفصائل الفلسطينية بالقرب من معبر كرم أبو سالم.
 
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، السبت، إن اليوم هو يوم أسود معربا عن استعداده للثأر لهذا اليوم، مضيفا فى حديث له: "سنضرب مواقع الفصائل الفلسطينية حتى النهاية"، بحسب سكاى نيوز.
 
ودعا نتنياهو مواطنو غزو الخروج من القطاع لأن الجيش الإسرائيلى سيضرب بكل قوة، وحذر نتنياهو حركة حماس من المساس بالرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها، ووجه لهم رسالة " أقول لحماس أنتم مسؤولون عن صحة وسلامة الرهائن".
 
وأكد نتنياهو "نحن نواجه هذه المعركة معا هذه الحرب ستستغرق وقتا وأيام صعبة تنتظرنا لكننا سننتصر".
كما وجه نتنياهو الشكرللرئيس الأمريكى جو بايدن على تصريحاته القوية والواضحة.
 
 قصفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلى، الليلة، بعشرات القذائف شاطئ بحر مدينة غزة.
 
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن انفجارات ضخمة دوت نتيجة قصف بحرية الاحتلال لشاطئ مدينة غزة، بعشرات القذائف الصاروخية؛ ما تسبب في ذعر وخوف في صفوف المواطنين الفلسطينيين، بصفة خاصة الأطفال والنساء. 
 
وكانت طائرات الاحتلال قصفت مسجدين في بلدة "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة وفي خان يونس جنوبه، وقصفت 7 منازل في مناطق مختلفة من القطاع، إضافة إلى قصف وتدمير برج فلسطين بحي الرمال غرب مدينة غزة وتحويله إلى كومة من الركام. 

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