الشرطة الأمريكية تعثر على 115 جثة متحللة فى دار جنازة "خضراء" بولاية كولورادو

كتبت ريم عبد الحميد

اكتشف رجال الشرطة الأمريكية فى ولاية كولورادو ما لا يقل عن 115 جثة متحللة بعد أن تسربت الرائحة الكريهة من مبنى مهمل فى بلدة صغيرة بالولاية، والتقدم ببلاغ دفع الضباط لفحص منشأة تخزين خاصة بإحدى دور الجنازة الخضراء، التي تتخلص من الجثث بطريقة صديقة للبيئة.

وبحسب ما قالت وكالة أسوشيتدبرس، فإن المحققين التزموا الصمت يوم الجمعة الماضى بشأن ما وجدوه داخل دار جنازة "العودة إلى الطبيعة" فى بلدة بنروز ، لكنهم خططوا للاستعانة بفرق عادة ما تتعامل حوادث تحطم الطائرات وأطباء شرعيين والإف بى أي، مما أشار إلى فوضى قاتمة.

وزعمت وثيقة حكومية أن مالك دار الجنازة جون هالفورد حاول إخفاء تخزين الجثث بشكل غير مناسب، وزعم أنه كان يقون بالتحنيط فى المنشأة وفقا لخطاب تعليق بتاريخ الخميس الماضى.

واعترف هالفورد بأنه كان لديه مشكلة من المنشأة، بحسب خطاب مكتب كولورادو لتسجيل دور الجنازة والمقابر. ولم توضح الوثيقة مسألة التحنيط وتخزين الجثث بشكل غير مناسب، إلا أن تسجيل المنشأة قد انتهت صلاحيته منذ نوفمبر الماضى. ولم يتم اعتقال أحد او توجيه اتهامات.

وكان مسئولو دار الجنازة يتعاونون مع سعى المحققين لتحديد وقوع أي مخالفات جنائية. وقال مسئول شرطة فريمونت ألين كوبر إن المشهد داخل المبنى كان مروعا.

ويوم الجمعة كانت لا تزال هناك رائحة عفنة تنبعث من خلفية المبنى، حيث كسرت نوافذه. وأوقف مسئولو الطب الشرعى عرباتهم بالخارج وتناقشوا بينما كانوا يسيرون حول المبنى.

وذكر التقرير أن تحديد هوية بعض الرفات سيتطلب جمع بصمات الأصابع والعثور على سجلات طبية أو سجلات الأسنان واختبارات الحمض النووي فى عملية قد تستغرق أشهر، وفقا للمسئولين. ويتم إبلاغ العائلات فى أقرب وقت بعد تحديد هوية الجثة.

وبموجب قانون كولورادو، فإن الدفن الأخضر أمرا مشروعا، لكن القانون ينص على أن أي جثة لا يتم دفنها فى غضون 24 ساعة يجب أن يتم تجميدها بشكل مناسب.