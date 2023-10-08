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السلطات الإسرائيلية: مقتل 44 جنديا و30 من رجال الأمن فى الهجوم الفلسطينى

الأحد، 08 أكتوبر 2023 03:15 م
السلطات الإسرائيلية: مقتل 44 جنديا و30 من رجال الأمن فى الهجوم الفلسطينى قتلى اسرائيل
كتبت ريم عبد الحميد

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أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 44 من الجنود والمجندات و30 من رجال الأمن فى الهجوم الذى شنته حركة حماس منذ أمس السبت.

وبحسب ما ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية، فإن عناصر الخدمة الذين قتلوا كانوا من ضباط الشرطة والحدود وعناصر من وحدة اليمام الإسرائيلية لمكافحة الإرهاب.

 

من ناحية أخرى، ذكرت الشبكة أن الجيش الإسرائيلي يحاول تحديد الرقم الدقيق لعدد من تم أسرهم واخذهم إلى غزة، حيث أكد المتحدث الدولي باسم الجيش الطبيعة المعقدة للوضع. وقال المتحدث العقيد ريتشارد هيخت إن الجيش يفهم أن العشرات من الرهائن تم أخذهم إلى غزة.


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